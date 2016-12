Balcerowicz o „puczu konstytucyjnym” w Polsce. „Największa destrukcja ustrojowa po 1989 roku”

– Trzeba powiedzieć, że w Polsce, i tu cytuję Wojciecha Sadurskiego wybitnego konstytucjonalistę, dokonał się pucz konstytucyjny zakończony paraliżem niezwykle ważnej, konstytucyjnej instytucji, znaczy Trybunału Konstytucyjnego. Dalej, marszałek Kuchciński wykluczając bezzasadnie posła stworzył bardzo niebezpieczny precedens, że można każdego wykluczyć. I wreszcie, i to jest jeszcze bardziej niebezpieczne, a mianowicie głosowanie w sali kolumnowej, w warunkach, kiedy nie można było dokładnie policzyć głosów, a teraz mamy chyba dowody, że nie było quorum, stworzyłoby następny niebezpieczny precedens – tłumaczył Leszek Balcerowicz.

Zdaniem byłego wicepremiera jedyna odpowiedź na działania Prawa i Sprawiedliwości to „rosnący, zorganizowany, pokojowy protest społeczeństwa obywatelskiego w obronie Polski demokratycznej i w obronie Polski praworządnej” . Pytany o to, czy właściwe jest angażowanie się w sytuację w Polsce instytucji unijnych stwierdził, że nie należy na pewno czekać na to, że „inni zrobią za nas obywatelską robotę” . – W Polsce, jak powiedziałem, mamy bezprzykładną destrukcję naszego właściwie dorobku po dwudziestu, na razie jeszcze ona nie sięga bardzo głęboko gospodarki, ale już sięga to, co jest szczególnie cenne dla kraju, jego pozycji w świecie – zaznaczył były minister finansów.