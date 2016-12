Prezes PiS został Herodem Roku 2016. „Najbardziej przyczynił się do pogromu nienarodzonych”

Plebiscyt Herod Roku został zorganizowany po raz trzeci. Fundacja Pro - Prawo do życia prosiła o wskazanie osoby publicznej, która „w mijającym roku najbardziej przyczyniła się swoją działalnością do pogromu nienarodzonych”. W 2015 roku tytuł ten otrzymała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast w 2013 roku były premier Donald Tusk. W 2016 roku Fundacja Pro-Prawo do Życia nominowała do tytułu Heroda Roku cztery osoby.

Wśród kandydatów znaleźli się:

– polityk lewicy Barbara Nowacka, „która została przez autorów plebiscytu nazwana aborcjonistką i feministką, która przedstawiła w Sejmie morderczy projekt ustawy pod fałszywą nazwą >>Ratujmy Kobiety<<”,

– piosenkarka Natalia Przybysz, która „przed wydaniem kolejnej płyty zaczęła chwalić się aborcją dokonaną między innymi z powodu >>zbyt małego mieszkania<< i stabilizacji życiowej, którą miałoby zaburzyć dziecko”,

– prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który doprowadził do odrzucenia projektu >>Stop aborcji<<”,

– prof. Romuald Dębski, który nie tylko „wystąpił w krótkim filmie oczerniającym inicjatywę >>Stop Aborcji<<”, ale również „zdehumanizował słownie dziecko z in vitro, twierdząc że z powodu wad wrodzonych należy je zabić”.

Zdaniem głosujących na miano Heroda Roku 2016 zasłużył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który otrzymał prawie 43 proc. głosów. Przedstawiciele Fundacji stwierdzili, że „PiS przed wyborami obiecywało ochronę życia każdego dziecka”. „Podczas I czytania projektu >>Stop aborcji<< wszyscy posłowie PiS projekt poparli, dwa tygodnie później, podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości, posłowie PiS nawet nie pozwolili przedstawić jego uzasadnienia. Wszystko wskazuje na to, że zrobili to na polecenie Jarosława Kaczyńskiego” – czytamy na stronie Stopabrocji.pl.

Drugie miejsca zajęła Natalia Przybysz (niemal 24 proc. głosów), a trzecie polityk Barbara Nowacka (prawie 21 proc.) oraz lekarza prof. Romualda Dębskiego (około 12 proc głosów). W plebiscycie wzięło udział 820 internautów.