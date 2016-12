CBŚP rozbiło szajkę, która wysadzała bankomaty. Zrabowali ponad dwa miliony euro

Zielonogórskie CBŚP prowadziło sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się włamaniami do bankomatów na terenie Niemiec od kilku miesięcy. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że grupa dopuszczała się przestępstw głównie w Niemczech, Danii, Norwegii i Szwajcarii. Podczas rozpracowywania szajki policjanci nawiązali ścisłą współpracę z policją kryminalną z Berlina i Frankfurtu.

Wspólne działania policji niemieckiej i polskiej doprowadziły do zatrzymania na terenie Niemiec trzech członków grupy przestępczej podczas próby włamania do bankomatu, do której doszło kilka tygodni temu. Sprawcy przy użyciu mieszanki gazu, doprowadzali do jego wybuchu, a następnie kradli gotówkę. Policjanci zatrzymali trzech z pięciu członków grupy. Są to mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku 30-40 lat. Wszystkim przedstawiono zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem do bankomatów. Wstępnie ustalono, iż w wyniku włamań do bankomatów tylko na terenie Niemiec sprawcy zrabowali ponad dwa miliony euro.

Ponadto, zebrany materiał dowodowy przez prokuraturę w Regensburgu pozwolił na wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania za dwoma pozostałymi przestępcami Mężczyzn tych w środę 28 grudnia zatrzymali policjanci z CBŚP. Obaj członkowie grupy zostali aresztowani. Zostaną oni przekazani niemieckim organom ścigania.