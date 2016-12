Rafalska: Opozycja twierdziła, że  „500 plus” to rodzaj łapówki. Teraz widać, że program przynosi efekty

– Od samego początku program „Rodzina 500 plus” był przez opozycję kontestowany, krytykowany. Wskazywano, że stanowi zagrożenie dla budżetu finansów publicznych, po czym opozycja stwierdziła, że ten program powinien finansować absolutnie wszystkie dzieci. Różne rzeczy słyszeliśmy na ten temat od opozycji – tłumaczyła Elżbieta Rafalska. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreśliła, że „część polityków opozycji twierdziła, że program 500 plus to rodzaj łapówki dla wyborców, a teraz widać, że program ten przynosi efekty”. – Program funkcjonuje przez trzy pełne kwartały, korzysta z niego blisko 3 mln 800 tys dzieci – wyjaśniła Rafalska. Zapytana o koszty funkcjonowania rządowego programu, minister przyznała, że z wyliczeń resortu wynika, iż od 1 kwietnia na świadczenia dla rodzin wydano 15 mld 400 mln złotych, natomiast w całym 2016 roku będzie to 17 mld.

„Wzrost dzietności nie rozwiązuje naszego problemu demograficznego”

Minister przyznała, że „dzięki temu programowi udało się znacząco ograniczyć ubóstwo dzieci i młodzieży”. – Mamy też dobre informacje, płynące z narodowego funduszu zdrowia, które mówią o liczbie zarejestrowanych ciąż, która jest większa w porównaniu do poprzedniego roku o ponad 14,5 tysiąca. – Niestety, nawet wzrost dzietności nie rozwiązuje naszego problemu demograficznego. Potrzebne są miejsca opieki nad małym dzieckiem, poprawa dostępności opieki medycznej, ale również istotny jest program „Mieszkanie+”. Jednak sam projekt „Rodzina 500+” to program oczekiwany przez Polaków przez wiele lat – podkreśliła Elżbieta Rafalska.

„Problem opieki nad osobami niepełnosprawnymi jest problemem narastającym”

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniosła się również do kwestii opiekunów osób niepełnosprawnych. – Mamy nierozwiązany poważny problem opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Nie da się jednak rozwiązać wszystkich problemów w ciągu jednego roku. Problem opieki nad osobami niepełnosprawnymi jest problemem narastającym – stwierdziła.