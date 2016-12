Lider PSL zaprezentował porozumienie, które ma zakończyć kryzys sejmowy

Polskie Stronnictwo Ludowe od kilku dni zapowiadało, że przygotuje porozumienie w sprawie kryzysu sejmowego. 29 grudnia Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił założenia tego „rozejmu”. Według propozycji PSL w pierwszej kolejności, na początku stycznia, marszałek Sejmu miałby zaprosić liderów wszystkich ugrupowań na spotkanie (obecne miałyby być: PSL, PO, Kukiz'15, Nowoczesna, PiS, a także Solidarna Polska oraz Polska Razem).

– Proponujemy, by Sejm rozpoczął się uchwała która powie o tym, że powtarzamy głosowanie nad budżetem. To głosowanie odbyłoby się nad każda z poprawek oddzielnie. Po przyjęciu tej uchwały posłowie protestujący mogliby zakończyć protest – mówił podczas konferencji Kosiniak-Kamysz. Oprócz tego, poprawki do budżetu mają nie być głosowane blokami.

Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje też, by powrócić do zasad, które obejmowały dziennikarzy przed kryzysem sejmowym. Wyszczególniono, że dotyczy to zwłaszcza możliwości z korzystania z jednorazowych dziennikarskich kart wstępu na teren Sejmu i Senatu.