Premier pochwaliła się sukcesami rządu. „Mamy najniższe bezrobocie od 25 lat”

– W tym roku wiele dzieci po raz pierwszy znalazło pod choinką prezenty, polscy pracownicy zaczęli lepiej zarabiać, a polska produkcja jest odbudowywana – mówiła Beata Szydło.

Szefowa rządu na początku przypomniała programy prorodzinne, które udało się zrealizować jej ekipie w tym roku. Wymieniła m.in. Rodzina 500+, zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków czy darmowe leki dla seniorów. – PiS przez 12 miesięcy zajmowało się sprawami zwykłych Polaków. To stało się podstawą programu tego rządu – dodała.

Poinformowała również, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma ułatwić egzekwowanie alimentów i utrudnić uchylanie się od obowiązku ich płacenia.

"Najniższe od 25 lat bezrobocie w Polsce"

Premier zapewniła, że w budżecie wystarczyło pieniędzy w tym roku na realizację inwestycji i projektów społecznych i „tak samo będzie w 2017”. Zastanawiała się również, gdzie w poprzednich latach były pieniądze, które znalazły się teraz. – Ci, którzy dzisiaj krytykują i którzy krytykowali w grudniu 2015 roku budżet przygotowany przez PiS, wato by powiedzieli: co robili z pieniędzmi z budżetu państwa przez 8 lat? Dlaczego te pieniądze nie trafiały wcześniej do obywateli? – pytała.

Szydło zauważyła, że mamy najniższe od 25 lat bezrobocie w Polsce. – Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmuje się rozwiązaniami, które już są wprowadzane i będą wprowadzane w 2017 r. – dodała. Premier nawiązała również do sytuacji polskiej wsi i zapewniła, że udzielono „realnej pomocy” w tym zakresie.

Premier odniosła się także do polityki zagranicznej. Przekonywała m.in., że inne państwa Unii Europejskiej przejmują nasz punkt widzenia ws. kryzysu migracyjnego. Ponadto poinformowała, że realizowane są istotne projekty infrastrukturalne, także we współpracy z Grupą Wyszehradzką.

„Awantura wywołana przez grupę posłów”

Szydło odniosła się również do protestu części opozycji. Przypomnijmy, posłowie PO i.Nowoczesnej pozostają w Sejmie od 16 grudnia. –To awantura wywołana przez grupę posłów PO i.Nowoczesnej, którzy zamiast wypełniać swoje obowiązki w tej chwili zajmują się awanturnictwem – oceniła.





Podkreśliła również, że „warto im zadać pytanie, czyich interesów bronią i w czyim imieniu wszczynają tę awanturę”. – Wszystko, co zostało przyjęte na ostatnim posiedzeniu odbyło się zgodnie z prawem. Jeżeli posłowie, którzy dzisiaj na sali sejmowej nie pracują dla Polaków, tylko zajmują się sami sobą, nie doceniają tego, że Polacy mogą otrzymać tak dobry budżet, pytam ich, w czyim imieniu to robią? 11 stycznia będzie posiedzenie Sejmu. To będzie sprawdzian dla tych posłów, czy chcą być uczestnikami wielkiego programu m.in. wspierania polskich rodzin – stwierdziła premier Szydło.