Gdańsk: Zastrzelił 3 osoby, w tym małe dziecko. Teraz chce uniewinnienia

W marcu 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Samira S. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Rosjanin został również pozbawiony praw publicznych na okres 10 lat. Ponadto musi zapłacić blisko 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiar. Zgodnie z wyrokiem sądu skazany może się ubiegać o przedterminowe warunkowe zwolnienie po 35 latach odbywania kary. Samir S. nie zgadza się z wyrokiem sądu, w związku z czym jego obrońca wniósł apelację. Rozprawa odwoławcza przed gdańskim Sądem Okręgowym odbyła się w czwartek 29 grudnia. Sędzia Włodzimierz Brazewicz poinformował, że wyrok zostanie ogłoszony 4 stycznia.

Rosjanin tłumaczył, że jest niewinny. Z jego zeznań wynika, że Adama K. oraz jego żonę i 16-miesięczne dziecko zastrzelił kto inny. Obrońa Rosjanina podkreślił, że na miejscu zbrodni nie znaleziono odcisków palców Samira S., a w momencie gdy skazany jechał do Elbląga, telefon jego ofiary logował się w Gdańsku.

Potrójne zabójstwo w Gdańsku

Ciała 33-letniego Adama K., jego 30-letniej żony oraz ich 16-miesięcznego dziecka znaleziono w jednym z mieszkań przy ul. Długiej w centrum Gdańska. Z mieszkania zniknęły cenne przedmioty, takie jak sprzęt elektroniczny, czy militaria, których kolekcjonerem był Adam K. Zarzut potrójnego zabójstwa usłyszał urodzony w Baku 35-letni Sami S. Śledczy stwierdzili, że do zbrodni doszło po gwałtownej kłótni. Rosjanin wyjął pistolet i dwukrotnym strzałem w głowę z bliskiej odległości pozbawił życia Adama Ka. W podobny sposób zginęła jego żona, którą zaalarmowały strzały. 16-miesięczna córka pary została zabita jednym strzałem z głowę, prawdopodobnie dlatego, że płakała.

Podczas śledztwa ustalono, że po zabójstwie Samir S. ukradł z mieszkania militaria, sprzęt elektroniczny oraz zastawę stołową. Stwierdzono, że łączna wartość tych przedmiotów to ponad 65 tys. złotych. Większość z nich znaleziono w mieszkaniu Rosjanina po jego zatrzymaniu. Rosjanin był wcześniej karany. Sąd w Kaliningradzie skazał go na 10 miesięcy kolonii karnej za nielegalne posiadanie broni. W Polsce przebywał legalnie. Mężczyzna nie przyznał się do potrójnego zabójstwa.