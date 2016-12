PO składa kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie głosowania 16 grudnia

– Dzięki mediom, ale też amatorskim nagraniom robionym telefonami komórkowymi przez parlamentarzystów, byli państwo świadkami tego, że wiele nieprawidłowości miało miejsce w Sali Kolumnowej – stwierdziła podczas konferencji prasowej posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. – Byli państwo świadkami tego, że prawdopodobnie doszło do sfałszowania wyników głosowania, prawdopodobnie nie było kworum – wyliczała Pomaska. Jak zaznaczyła, posłużyła się sformułowaniem „prawdopodobnie”, ponieważ wciąż nie zostały udostępnione zapisy ze wszystkich kamer.

– Kilka dni temu mogliśmy zobaczyć na filmie posła Stasińskiego, jak posłowie PiS liczą głosy. Mamy w tej sprawie zupełnie nowe fakty. Według nich, na tej sali mogło nie być kworum, może być tak, że w Polsce nie ma ustawy budżetowej, że wszystkie głosowania, które były forsowane na Sali Kolumnowej wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi, zostały uchwalone wbrew prawu – przekonywał Cezary Tomczyk.

Jak sekretarze liczyli głosy?

– Dziś składamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa przez sekretarzy Sejmu w sprawie liczenia głosów. Nie może być tak, że sekretarze nie wypełniają swoich obowiązków i wymuszają na marszałku poświadczenie nieprawdy – mówił poseł. Jak wyjaśnił, nowe zawiadomienie jest konsekwencją zawiadomienia ws. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez marszałka Kuchcińskiego. – Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśnione jak najszybciej, a jedyne, co się w tej sprawie zdarza, to kuriozalne konferencje wicemarszałka Terleckiego i tłumaczenie rzecznik PiS, która powiedziała, że „owszem, brakuje posłów, ale nie dziewięciu, tylko sześciu. Informacja dla poseł Mazurek jest taka, że bez sześciu posłów również nie byłoby kworum – dodał Tomczyk. Przypomnijmy, wątpliwości ws. liczenia głosów przedstawione zostały w materiale TVN. Wynika z niego, że w sektorach 7 i 8 mogło zostać policzonych o dziewięć głosów za dużo.

Zawiadomienie ws. Kuchcińskiego

Poprzednie zawiadomienie złożone przez PO dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa przez marszałka Marka Kuchcińskiego z art. 231 Kodeksu karnego, czyli nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.