Prośba abp. Skworca do parafii archidiecezji katowickiej. Chodzi o pomoc Syryjczykom

Rok 2017 jest rokiem św. Brata Alberta. Zakonnik znany był z pełnej poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych. W liście, który zostanie odczytany w parafiach Archidiecezji katowickiej w niedzielę 1 stycznia, o jego dziele miłosierdzia przypomina abp Wiktor Skworc. Hierarcha przywołuje też wezwanie papieża Franciszka, które zostało zamieszczone w Liście apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Roku Miłosierdzia.

Abp Skworc zachęca do realizacji postawy miłosierdzia i podejmowania w nowym roku kolejnych czynów. „Jednym z nich może być włączenie się w akcję ogłoszoną przez Caritas Polską Rodzina – Rodzinie. Polega ona na wsparciu konkretnych syryjskich rodzin, poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii” – tłumaczy arcybiskup. „Zachęcam i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polską” – napisał w „Słowie na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju” duchowny.

Archidiecezja łódzka też wspiera

Podobne wezwanie w III niedzielę adwentu skierował do wiernych abp Marek Jędraszewski, wówczas jeszcze metropolita łódzki. „W zależności od możliwości finansowych można objąć pomocą rodzinę indywidualnie lub udzielić wsparcia całościowego we wspólnocie rodzinnej czy parafialnej – składając się na pokrycie miesięcznego budżetu rodziny syryjskiej. Program zakłada wspieranie zdeklarowaną kwotą pieniędzy konkretnej rodziny przez okres sześciu miesięcy. Gorąco zachęcam duszpasterzy, wspólnoty zakonne oraz wiernych świeckich do udziału w programie >>Rodzina Rodzinie<<. Każda parafia – jako Rodzina – może objąć indywidualnym wsparciem wybraną przez siebie rodzinę syryjską” - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie archidiecezji.

Każdy może pomóc

Więcej szczegółów na temat programu Caritasu znaleźć można na stronie internetowej akcji „Rodzina Rodzinie”. Organizacja prezentuje na niej historie konkretnych rodzin oraz podpowiada, w jaki sposób można im pomóc. Do udzielenia wsparcia Caritas zachęca zarówno stowarzyszenia, parafie, jak i indywidualne osoby.