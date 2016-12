Olbrychski o Macierewiczu: Wydaje mi się postacią bardzo negatywną, szkodliwą i brzydką

W programie Moniki Olejnik „Kropka nad i” na antenie TVN 24 Daniel Olbrychski powiedział, że popiera działania opozycji, protestującej na sali plenarnej Sejmu. – Głosowałem na określonych ludzi, na określone poglądy, na określone partie i cieszę się, że oni protestują w moim imieniu przeciw łamaniu prawa, przeciwko łamaniu demokracji i zwracają na to uwagę, że to jest nie w porządku. Jestem dumny, że ci, na których głosowałem w moim imieniu tak się zachowują – tłumaczył dodając, że „nie można przechodzić obojętnie wobec tego,co się dzieje”. Zdaniem aktora „do wyborców należy mądre głosowanie, a gdy trzeba demonstrowanie czegoś na ulicy”.

Artysta mówił również o podziale polskiego społeczeństwa. – Ten podział stał się bardzo nieładny. Lubię patrzeć na ostrą walkę, ale ta walka musi być fair i w pięknym stylu. Stronie obozu ludzi, którym nie kibicuję, nie udało się zachować klasycznej walki fair. Jestem tego pewien –stwierdził.

Zapytany o możliwość wcielenia się w rolę polityków Prawa i Sprawiedliwości, aktor odparł że „postacią, którą można zagrać jest Antoni Macierewicz”. – Wydaje mi się postacią bardzo negatywną, szkodliwą i brzydką. Jako aktor szukałbym, skąd to się bierze i próbował go bronić. Ale to by było zadanie aktorskie. Na razie wszystko to, co robi, bardzo mi się nie podoba i szkodzi Polsce – wyjaśnił.

Daniel Olbrychski ocenił również działalność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Jemu się wydaje, że od niego wszystko zależy i tym chwilowym mniemaniem się upaja. Może w końcu mu się to znudzi. Ja się trochę o niego martwię. Jest w tej chwili już bardzo wysoko, na górze jest bardzo zimno i samotnie. I z góry się bardzo ciężko i boleśnie upada – stwierdził aktor.

