Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie kontrowersyjnego wpisu radnej PiS

Na wniosek PO sprawą komentarza Anny Kołakowskiej miała się zająć prokuratura. Posłanki PO wezwały Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, aby osobiście nadzorował tę sprawę. Burzę wywołał komentarz radnej PiS, która na Facebooku pod zdjęciem Agnieszki Pomaski z PO napisała >>Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso<<. O posłance Platformy zrobiło się głośno z powodu jej wystąpienia w Sejmie. W demonstracyjnym geście podarła jedną z uchwał proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. – Jeśli pani radna nie wie co oznacza golenie głowy kobietom, to bardzo źle o niej świadczy. Jeśli wie, co to oznacza, to jeszcze gorzej o niej świadczy – mówiła Urszula Augustyn z PO. – Jeżeli nawołuje się do przemocy, mówi o tym, że należy komuś golić głowę, nawiązuje się do tego co działo się podczas II Wojny Światowej i daje temu przyzwolenie, to te podziały się robią coraz większe. Daje się przyzwolenie na mówienie wszystkiego, na obrażanie ludzi i nikt tego nie krytykuje – wtórowała koleżance wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. Zdaniem polityków PO, którzy skierowali wniosek, słowa Kołakowskiej były przykładem mowy nienawiści. Po przesłuchaniu zainteresowanych prokuratura wydała decyzję o umorzeniu śledztwa. Zdaniem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wpis radnej PiS nie nosi znamion czynu zabronionego w odniesieniu do kodeksu karnego. W trakcie przesłuchania autorka wpisu miała stwierdzić, iż „w ten sposób chciała jedynie wyrazić swoje poglądy, które nie miały nic wspólnego z jej przynależnością polityczną”. Agnieszka Pomaska złożyła również pozew cywilny przeciwko Annie Kołakowskiej. Posłanka PO domaga się przeprosin w mediach oraz przekazania 10 tysięcy złotych na projekt HEJT STOP! organizowany przez Fundację Projekt: Polska.