Samolot zderzył się z ptakiem. Musiał zawrócić do Warszawy. Najnowsze informacje

Samolot ENT7193 linii Enter Air o godzinie 10:20 maszyna wyleciał z Warszawy do Larnaki. Na pokładzie było 187 pasażerów i sześciu członków załogi. Docelowym miejscem lądowania samolotu miała być Mombasa w Kenii. Kilka chwil po starcie z warszawskiego portu lotniczego im. Chopina samolot zderzył się z ptakiem. W związku z tym, musiał on powrócić do Warszawy.

– Przed dalszą podróżą konieczne jest przeprowadzenie przeglądu technicznego maszyny, ponieważ z naszych informacji wynika, że ptak wkręcił się w silnik samolotu. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo naszych pasażerów oraz całej załogi samolotu musimy sprawdzić, czy żadna z części maszyny nie została uszkodzona – tłumaczył w rozmowie z TVN 24 dyrektor generalny Enter Air, Grzegorz Polaniecki.

Informacja o konieczności powrotu samolotu do Warszawy została również potwierdzona przez warszawskie lotnisko im. Chopina. Samolot krążył nad Mińskiem Mazowieckim aż do momentu zużycia paliwa, czyli mniej więcej do godziny 13. Dopiero wtedy maszyna mogła bezpiecznie zawrócić do Warszawy. O godzinie 12:20 samolot stał już na warszawskim lotnisku. Według rzecznika Lotniska Chopina, Przemysława Przybylskiego, kolejny samolot jeszcze dziś zabierze pasażerów pechowego lotu ENT193 do Larnaki.