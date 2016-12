Na oficjalnej stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej pojawił się komunikat wikariusza generalnego biskupa Marka Stolarczyka, który poinformował, że arcybiskup Henryk Hoser trafił do szpitala. „Kilkudniowe leczenie infekcji nie przyniosło poprawy zdrowia a zaostrzenie objawów chorobowych spowodowało, że w czwartek, 29 grudnia 2016 roku, Ksiądz Arcybiskup został hospitalizowany” – czytamy w komunikacie. Biskup Stolarczyk zwrócił się do wiernych o modlitwy w intencji szybkiego powrotu do zdrowia arcybiskupa.

Kim jest arcybiskup Henryk Hoser?

W 1975 roku Henryk Hoser wyjechał na misję do Rwandy. Pełnił tam funkcje duszpasterza. Trzy lata później założył w Kigali Centrum Zdrowia Gikondo, a także Rwandyjską Akcję Rodzinną mającą na celu upowszechnianie naturalnych metod planowania rodziny. Był przewodniczącym Związku Stowarzyszonych Ośrodków Medycznych w Kigali, a także kierownikiem Centrum Monitoringu Epidemii AIDS, programu opieki psychomedycznej i socjalnej chorych na AIDS. W czasie ludobójstwa (kwiecień–lipiec 1994) nie był obecny w Rwandzie. We wrześniu 1993 wyjechał z niej w celu odbycia roku formacyjnego.

Przebywał w Jerozolimie, następnie na stażu ultrasonografii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w końcu na intensywnym kursie języka włoskiego w Rzymie. Po powrocie do Europy w latach 1996–2003 był przełożonym Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji oraz członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji. 22 stycznia 2005 papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem tytularnym Tepelte. Święcenia biskupie otrzymał 19 marca 2005 w kaplicy Papieskiego Kolegium Urbanianum w Rzymie. 24 maja 2008 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji warszawsko-praskiej