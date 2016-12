Zwerbowali do niewolniczej pracy prawie 90 osób. Odpowiedzą za handel ludźmi

Z województwa pomorskiego zwerbowano do niemal niewolniczej pracy w sumie 89 osób. – Obiecywano im normalne zatrudnienie, ale warunki były skandaliczne – mówił dla Radia Gdańsk Jacek Korycki z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Blisko 3-letnie postępowanie, prowadzone przy ścisłej współpracy z Brytyjczykami wykazało, że przedmiotem działalności grupy przestępczej był „handel ludźmi w celu ich wykorzystania w warunkach poniżających godność człowieka do prac rozbiórkowych wykonywanych w Wielkiej Brytanii”.

W komunikacie prokuratury podano, że członkowie grupy wprowadzali chętnych do pracy za granicą w błąd co do umów o pracę, ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego czy wysokości wynagrodzenia. Zwerbowanym organizowali transport i przekazywali ich w ręce angielskich pracodawców.

Pięć osób oskarżonych

Oskarżonym Izabeli R., Andrzejowi K. i Andrzejowi W. oprócz udziału w grupie zorganizowanej, przedstawiono zarzuty handlu ludźmi oraz paserstwa programów komputerowych, za co grozi im nawet do 15 lat więzienia. Jerzego S. i Tadeusza Sz. oskarżono natomiast o usiłowanie nakłaniania do złożenia fałszywych zeznań, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo przeciwko podejrzanemu Markowi M., który również działał w ramach tej grupy zorganizowanej zostało zawieszone z uwagi na niemożność przeprowadzenia z nim stosownych czynności procesowych. Aktualnie przebywa na terenie Wielkiej Brytanii i brak jest możliwości prawnych przekazania go w ręce polskich organów ścigania.

Wszyscy oskarżeni będą odpowiadać przed Sądem Okręgowym w Słupsku pozostając na wolności, bowiem decyzjami prokuratora zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.