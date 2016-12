Nominacje Andrzeja Dudy. Wiadomo, kto pokieruje WOT, jest też nowy dowódca operacyjny rodzajów SZ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. brygady Wiesława Kukułę. WOT to piąty rodzaj sił zbrojnych, stworzony w mijającym roku z inicjatywy Antoniego Macierewicza.

„Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP obejmie on stanowisko 1 stycznia 2017 r., z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

W piątek 30 grudnia nominację otrzymał także gen. brygady Sławomir Wojciechowski. Został on dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Już wcześniej media stawiały w roli pewnego kandydata na to stanowisko, co potwierdził w czwartek Paweł Soloch z BBN. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP rozpocznie on pełnienie funkcji 1 stycznia 2017 r.

„Zmiana na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych związana jest z zakończeniem trzyletniej kadencji obecnego dowódcy generała broni Marka Tomaszyckiego” – poinformowała Kancelaria Prezydenta