Magierowski: Prezydent ma wątpliwości ws. głosowania nad ustawą budżetową

– Prezydent wysłał list do marszałka Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące dwóch kwestii - kworum oraz tego, czy wszyscy posłowie, którzy chcieli uczestniczyć w głosowaniach, zostali do nich dopuszczeni. Marszałek przysłał odpowiedź. Odpowiedź na oba pytania brzmiała „tak”. Prezydent uznał te wyjaśnienia za wiarygodne – dodał. Szef prezydenckiego biura prasowego zwrócił uwagę na to, że „wszystkie zarzuty opozycji, które słyszymy od dwóch tygodni, dotyczą głosowania nad ustawą budżetową”.

Marek Magierowski pytany był o to, czy prezydent Andrzej Duda ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące głosowania na Sali Kolumnowej. Jak mówił, jest „zasadnicza różnica” między tzw. ustawą dezubekizacyjną a ustawą budżetową. – Pan prezydent uznał, że w przypadku ustawy dezubekizacyjnej - jako że złożył pod nią swój podpis - wszystko odbyło się lege artis – mówił Magierowski. Dodał, że zdaniem prezydenta podczas głosowania nad tą ustawą było kworum.

Jednocześnie Magierowski przyznał, że Andrzej Duda ma wątpliwości, czy podczas głosowań budżetowych było kworum. – Tu pan prezydent ma wątpliwości i ma czas na to, żeby to rzeczywiście sprawdzić dokładnie. Kilka czy kilkanaście dni temu mówiłem o tym, że zasięga opinii m.in. w swoim biurze na temat tego głosowania – podkreślił.