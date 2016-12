Biuro Sejmu nie udostępni nagrań z trzeciej kamery z Sali Kolumnowej. Wyjaśnia powody

Posłowie opozycji podejrzewają, że podczas głosowania, w trakcie którego przyjęto m.in. ponad 300 poprawek do ustawy budżetowej oraz tzw. ustawę dezubekizacyjną, mogło dochodzić do nadużyć. Ich wątpliwości dotyczą tego, czy na sali było konieczne kworum. Kolejna kwestia budząca kontrowersje, to liczenie głosów przez sekretarzy. Została ona przybliżona w materiale TVN.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że zapis z kamery, który udostępniono na stronie internetowej Sejmu, nie daje możliwości obserwowania wszystkich posłów. Podobne głosy podnosiła opozycja, która zażądała publikacji nagrań z innych kamer. Wniosek w tej sprawie złożyła PO i Nowoczesna.

Jak ustalono, na Sali Kolumnowej znajdują się trzy urządzenia, co potwierdziła Kancelaria Sejmu. Do apelów o udostępnienie nagrań odniesiono się w piątek 30 grudnia.

Kamera jest, ale nagranie...

Biuro Prasowe Semu poinformowało, że w sali są zainstalowane dwie kamery w kulistych obudowach rejestrujące obrady. „Transmisje realizowane są za pomocą jednej z kamer, a obraz emitowany jest jednocześnie tym nagraniem, które podlega archiwizacji i dokumentuje przebieg prac w Sali Kolumnowej. Materiał wideo jest dostępny na głównej witrynie internetowej Sejmu” – wyjaśniła Kancelaria.