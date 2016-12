Prezydent Wrocławia emocjonalnie na Facebooku: Palenie kukły Żyda uraża najgłębszy nerw mojej ludzkiej godności

„Chcę powiedzieć, że nacjonalizm jest wielkim złem. W elementarzu ewangelicznym i ludzkim” – zaczął Dutkiewicz. „Palenie kukły Żyda uraża najgłębszy nerw mojej ludzkiej godności. Mojej godności. Twojej godności. Ludzkiej godności” – pisał dalej. „Nie chodzi tylko o to, że jest to kukła Żyda, chodzi bowiem o to że jest to kukła człowieka. Ale owszem rzecz ta dotyka antysemityzmu. Który jest jednym z najbardziej obrzydliwych fragmentów dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej i dwudziestopierwszowiecznej europejskiej tożsamości. Także polskiej tożsamości” – kontynuował prezydent Wrocławia.

W swoim wpisie odniósł się także do sprawcy całego zamieszania. „Pan, człowiek, który spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku jest dziwnym i pokręconym człowiekiem. Nie chcę go osądzać. Nie wolno mi tego czynić. Chcę jednak powiedzieć, że czyn którego się dopuścił zasługuje na najgłębsze potępienie. Czyn. Jego czyn” – pisał. „W ludzkim, doczesnym wymiarze, musimy umieć się z tym obchodzić. Na tym polega umowa społeczna jaką jest państwo. Także państwo polskie. Dla nas przede wszystkim państwo polskie. Mam taką głęboką nadzieję” – zakończył.

Incydent na wrocławskim Rynku

Wrocławski sąd w listopadzie skazał Piotra Rybaka (mężczyzna zgodził się na publikację swoich danych i wizerunku - przyp. red.) na karę 10 miesięcy więzienia bez zawieszenia za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Chodziło o spalenie na wrocławskim Rynku kukły symbolizującej Żyda. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku. Mężczyzna, który spalił kukłę został skazany nieprawomocnie na 10 miesięcy więzienia. Teraz prokuratura odwołuje się od wyroku i chce 10 miesięcy, ale ograniczenia wolności.