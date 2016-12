Niemiecka telewizja miała przeprosić za "polskie obozy zagłady". Nie wykonała w pełni wyroku

Niemiecka telewizja ZDF decyzją polskiego sądu miała opublikować przeprosiny za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”. Przeprosiny w języku niemieckim miały znaleźć się na stronie głównej portalu www.zdf.de i pozostać tam przez miesiąc. Jak wskazał, mecenas Obara, na portalu internetowym opublikowano odnośnik do przeprosin opatrzony logo telewizji ZDF oraz tytułem „Przeprosiny Karola Tendery”. Co więcej, tekst został opublikowany jako grafika, wobec czego nie można wyszukać go przez wyszukiwarkę internetową. W związku ze sprawą, kolejne kroki przeciwko ZDF zostaną podjęte na gruncie prawa niemieckiego.

Przypomnijmy, Sąd Apelacyjny w Krakowie 22 grudnia wydał wyrok, w którym nakazał niemieckiej telewizji ZDF przeprosić powoda Karola Tenderę (byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz - red.) za użycie w 2013 roku określenia „polskie obozy śmierci". Sąd wskazał, że przez takie stwierdzenie były więzień Auschwitz z ofiary stał się sprawcą. W pierwszej instancji, sąd ocenił, że wystarczą listowne przeprosiny skierowane do byłego więźnia, natomiast do apelacji przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sąd Apelacyjny zgodził się z wnioskiem RPO o zmianę tego wyroku i nakazał pozwanemu zamieszczenie przeprosin w języku polskim i niemieckim a stronie internetowej.Ponadto, przez okres miesiąca na stronie ma się pojawiać specjalne oświadczenie, w którym niemiecka stacja ZDF „wyraża ubolewanie z powodu pojawienia się na portalu www.zdf.de nieprawdziwego i fałszującego historię Polski określenia, sugerującego jakoby obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz zostały wybudowane i prowadzone przez Polaków”. Stacja musi również przeprosić Karola Tenderę, który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności tożsamości i godności narodowej.