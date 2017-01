Sellin: Opozycja rywalizuje ze sobą o to, kto jest silniejszym „antypisem”

Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny zapewniał sceptycznych polityków opozycji, że głosowanie w Sali Kolumnowej Sejmu odbywało się zgodnie z prawem. – Posiedzenie było legalne, zwołane przez marszałka na konkretną godzinę, w konkretnym miejscu. Kto chciał, mógł przyjść. Przeliczaliśmy kworum trzykrotnie i było kworum 236 posłów PiS, niezależnych i Kukiz'15 i wszystkie wyniki potwierdzały, że takie kworum jest – przekonywał. Podkreślił, że wątpliwe legalnie warunki pracy posłów zostały wymuszone przez przedstawicieli opozycji, blokujących sejmową mównicę na sali plenarnej. Protestujący domagali się przywrócenia wykluczonego niezgodnie z regulaminem posła Michała Szczerby.

– Opozycja poprzez kryzys sejmowy i blokowanie mównicy doprowadziła do próby paraliżu polskiego Sejmu. Ale nie ma kryzysu parlamentarnego w tym sensie, że Sejm nie działa. Parlament działa, parlament dokończył swoje głosowania, wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Gwarantuję, że będzie działał dalej – zapewniał wiceminister kultury w rządzie PiS. – Czekamy, w ramach postulatu deeskalacji, na pójście po rozum do głowy oszalałej części opozycji, które zastosowała formy niespotykane do tej pory – dodawał. – Problem polega na tym, że mamy dwie siły opozycyjne, rywalizujące ze sobą o to, kto jest silniejszym „antypisem” – podsumował.