Bilans Sylwestra lepszy niż rok temu. Policja i straż pożarna podsumowują noc

Do godziny 6 rano w Sylwestra straż pożarna brała udział w 1865 akcjach, z czego 1044 to pożary. Służby podkreślają, że to aż o 340 interwencji mniej, niż w analogicznym czasie z ubiegłego roku. Niestety, nie obyło się bez ofiar. Aż 34 osoby zostały ranne, a trzy poniosły śmierć. Na skutek upojnej nocy doszło także do wielu fałszywych alarmów. Sama straż pożarna naliczyła aż 143 takie przypadki.

Dla porównania, w Sylwestra przełomu 2015/2016 strażacy interweniowali 2223 razy, przy 1384 pożarach. Ranne zostały 32 osoby, a dwie zginęły. Wzrastającą świadomość społeczeństwa chwalił Paweł Frątczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.

W tym roku do najsilniejszych pożarów doszło w Dębicy na Podkarpaciu oraz w Wojcieszynie na Mazowszu. W pożarach w Bydgoszczy, w Krakowie i podwarszawskich Łomiankach zginęli ludzie.

Policjanci również nie odnotowywali negatywnych rekordów. W Sylwestra zatrzymano 151 pijanych kierowców. Na drogach miało miejsce 65 wypadków, na których skutek zginęło 7 osób, a 86 zostało rannych.