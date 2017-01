Zabójstwo i zamieszki w Ełku. Ponad 20 osób zatrzymanych

Po rozprzestrzenieniu się wieści o śmierci 21-latka, przed barem z kebabem w Ełku zebrała się grupa około 200-300 osób, głównie młodych ludzi. Część osób zdemolowała restaurację i wznosiła rasistowskie okrzyki. Interweniujące oddziały policji obrzucono kamieniami i butelkami. Uszkodzono kilka radiowozów. Policja zatrzymała najagresywniejszych chuliganów, jednak na miejsce przeze cały wieczór nadciągały kolejne grupy. W stronę mundurowych przez cały czas leciały ciężkie przedmioty i petardy.

O spokój apelował prezydent Ełku. – Doszło do wielkiej tragedii. Chciałbym zaapelować i prosić mieszkańców o spokój i uszanowanie tragedii, jaką przeżywa rodzina 21-letniego Daniela – powiedział prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który poinformował także, że zaoferował rodzinie pomoc psychologiczną.

Jak podaje tvn24.pl, powołując się na informacje pochodzące od sierż. szt. Rafał Jackowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji, w wyniku niedzielnych zamieszek policjanci zatrzymali 28 osób. Funkcjonariusz poinformował, wobec protestujących konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego, w tym gazu łzawiącego. Sytuacja w przed barem z kebabem uspokoiła się przed północą.

Co zdarzyło się w sylwestra?

Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Armii Krajowej w Ełku. – Przed jednym z lokali doszło do awantury, w wyniku której śmierć poniósł 21-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali sprawców, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków – poinformował na antenie TVP Info sierż. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa.TVP Info podaje nieoficjalnie, że tragiczne w skutkach zdarzenie mogło zacząć się od wrzucenia przez 21-latka petardy do wnętrza lokalu.

Wśród czterech zatrzymanych mężczyzn, według wstępnych ustaleń Radia Olsztyn, znajdują się trzej obcokrajowcy, którzy pochodzą z: Maroka, Tunezji i Algierii. Po kilku godzinach informację zaktualizowano - prokuratura nie potwierdziła, ale również nie zaprzeczyła informacjom o tym, że zatrzymani są obcokrajowcami.

Na poniedziałek planowana jest sekcja zwłok 21-latka.