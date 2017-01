Zabójstwo 21-latka w Ełku. Tunezyjczyk usłyszał zarzuty

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w związku z zabójstwem 21-latka, do którego doszło w sylwestrową noc w Ełku, zarzuty usłyszał Tunezyjczyk. W niedzielę przed barem z kebabem, gdzie doszło do zbrodni, zebrało się kilkaset osób. Część z nich zdewastowała lokal, doszło też do starć z policją. Zatrzymano ponad 20 chuliganów.

Do tragicznego zdarzenia doszło 31 grudnia między godz. 22 a 23 przy ulicy Armii Krajowej w Ełku. – Przed jednym z lokali doszło do awantury, w wyniku której śmierć poniósł 21-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali sprawców, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków – poinformował na antenie TVP Info sierż. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa.TVP Info podaje nieoficjalnie, że tragiczne w skutkach zdarzenie mogło zacząć się od wrzucenia przez 21-latka petardy do wnętrza lokalu. Wśród czterech zatrzymanych mężczyzn, według ustaleń Radia Olsztyn, znajdowali się trzej obcokrajowcy, którzy pochodzą z: Maroka, Tunezji i Algierii. W poniedziałek Polska Agencja Prasowa poinformowała na Twitterze, że zarzuty usłyszał Tunezyjczyk, który podejrzewany jest o zabójstwo 21-letniego Daniela. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. W niedzielę oburzeni mieszkańcy Ełku protestowali przed lokalem - w miejscu, gdzie doszło do tragedii. Z czasem manifestacja nabrała bardziej agresywnego charakteru - w stronę lokalu poleciały ciężkie przedmioty, doszło też do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, zatrzymano ponad 20 osób.