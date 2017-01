Tusk życzy „Ojczyzny wolnej od zła i głupoty”. Szef dyplomacji: On jest ikoną tych kwestii

Życzenia Donalda Tuska, które złożył za pomocą Twittera, stanowiły parafrazę pieśni „Boże coś Polskę”. „W nowym 2017 roku - Ojczyznę wolną od zła i głupoty, Panie” – napisał przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. W oryginale tekst pieśni kościelnej brzmi „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. Życzenia Donalda Tuska można uznać za lekką złośliwość pod adresem Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzeja Dudy. Zarówno partia rządząca, jak i prezydent, w różnych kontekstach sięgali bowiem po parafrazę tego utworu.

Witold Waszczykowski na antenie Radia Zet oceniał przydatność Donalda Tuska dla Polski oraz to, jak sprawdzał się w roli przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak ocenił, były premier „na razie nam w niczym nie pomógł”. Komentując świąteczne życzenia Tuska, który życzył ojczyzny wolnej od zła i głupoty, Waszczykowski stwierdził: – No to chciałbym, żeby od zła i głupoty pozostał jak najdalej od Polski. – On jest ikoną tych kwestii, które wspomniał w tych swoich życzeniach – podsumował Waszczykowski, podkreślając, że „Tusk tak się podpisał pod tym”. Szef polskiej dyplomacji stwierdził też, że życzy Tuskowi „jak najdalej od Polski”

Dopytywany o ewentualne poparcie dla Tuska w staraniach o drugą kadencję na czele Rady Europejskiej, Waszczykowski unikał odpowiedzi. – Będziemy krajem, który bardzo chce być aktywnym w tej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej, na temat Brexitu, na temat relacji między Wielką Brytanią a Europą. W tych relacjach, w tych kwestiach międzynarodowych Tusk nam nie pomaga – ocenił minister spraw zagranicznych.