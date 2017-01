Milion złotych oszczędności w Kancelarii Prezydenta mimo przyznania nagród urzędnikom

Urzędnicy z Kancelarii Prezydenta otrzymali w tym roku nagrody za zaangażowanie w przygotowanie szczytu NATO, który odbył się w Warszawie w dniach 8-9 lipca oraz Światowych Dni Młodzieży, które pod koniec lipca zorganizowano w Krakowie. Kierownictwo kancelarii (czyli w sumie 9 osób – szefowa kancelarii Małgorzata Sadurska, 6 sekretarzy i podsekretarzy stanu, szef BBN i dyrektor generalna kancelarii) otrzymało łącznie 110 529 złotych. Oznacza to, że każdy z urzędników otrzymał średnio ponad 12 tysięcy złotych. Pozostali pracownicy kancelarii otrzymali łącznie nagrody w wysokości 639 878 złotych. Mimo wypłaconych nagród finansowych, Kancelaria Prezydenta ma z puli przeznaczonej na wynagrodzenia zwrócić do budżetu państwa blisko milion złotych. Z informacji „Faktu” wynika, że jest to skutek oszczędności, jakie nowa ekipa znalazła w wydatkach Kancelarii. Ponadto, w ciągu roku pensje urzędników nie były podwyższane, a fala zwolnień, które oznaczały konieczność wypłaty odprawy, została zatrzymana.