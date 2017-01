Wszyscy sprawdzają, czy Petru poleciał wypocząć. Zobaczcie, co mówił kilka dni temu o urlopach podczas protestu

Protest posłów PO i.Nowoczesnej trwa w Sejmie nieprzerwanie od 16 grudnia, parlamentarzyści tych opozycyjnych ugrupowań dyżurowali w sali plenarnej m.in. w Święta czy Sylwestra. Protestujący posłowie wielokrotnie podkreślali swoje oddanie sprawie. Dlatego też, gdy 2 stycznia w internecie pojawiło się zdjęcie Ryszarda Petru w samolocie, mającego rzekomo udawać się na urlop na Maderę, rozpętała się burza. Choć informacja nie została potwierdzona przez Petru ani posłankę.Nowoczesnej Joannę Schmidt (ona również znalazła się na zdjęciu). Komentatorzy zgodnie stwierdzają, że jeżeli plotka o portugalskim urlopie Petru potwierdzi się, można mówić o najgorszym momencie na wczasy, jaki mógł wybrać sobie lider.Nowoczesnej.

Na kilka dni przed publikacją tego zdjęcia, przed Sylwestrem, dziennikarze portalu 300Polityka przeprowadzili wywiad z Petru. Padło tam pytanie: – Wypadałoby politykowi opozycji, żeby teraz był na nartach, na wypoczynku? – Teraz nie. Do 11 (stycznia, czyli do najbliższego posiedzenia Sejmu – red.) na pewno nie. Chyba że 2 dni. Są ustalone dyżury. Jedni na Wigilię, inni na Sylwestra – odpowiedział Petru.

Petru tłumaczył też zachowania posłów opozycji na sali plenarnej, jak np. śpiew posłanki Muchy. – Nie był to najlepszy pomysł. Powinna zostać zachowana powaga, bo to bardzo poważna sprawa – przekonywał i dodał, że sala plenarna „nie jest miejscem do dowcipów”. – Ale rozumiem ludzi, którzy tam długo siedzą, można być też zmęczonym – podkreślił.

Co przyniesie rok 2017 według Petru?

Lider.Nowoczesnej w tym samym wywiadzie wskazywał, że 2017 rok będzie rokiem kluczowym dla wielu polityków: głównie dlatego, że będzie ostatnim rokiem bez wyborów i ustawi „scenę polityczną na wybory w 2018 roku (wybory samorządowe – red.). Petru mówił również, że w 2017 dojdzie do pogorszenia się sytuacji gospodarczej w kraju, pojawi się ”mocny rys w PiS-owskim monolicie„, a także, że nowy rok ”wykrystalizuje lidera opozycji„.