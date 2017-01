Kukiz kpi z podróży Petru. Memy i „dramatyczny” apel: Ryszardzie! Jak możesz?

Posłowie PO i.Nowoczesnej od 16 grudnia nieprzerwanie protestują w Sejmie. Przekonani o swoich racjach parlamentarzyści tych opozycyjnych ugrupowań przetrwali na sali plenarnej m.in. święta czy Sylwestra, wielokrotnie przy tym podkreślając swoje oddanie sprawie. Dlatego też, gdy 2 stycznia w internecie pojawiło się zdjęcie Ryszarda Petru w samolocie, mającego rzekomo udawać się na urlop na Maderę, rozpętała się burza. Choć informacja nie została potwierdzona przez Petru ani posłankę.Nowoczesnej Joannę Schmidt (ona również znalazła się na zdjęciu), komentatorzy zgodnie stwierdzają, że jeżeli plotka o portugalskim urlopie Petru potwierdzi się, można mówić o najgorszym momencie na wczasy, jaki mógł wybrać sobie lider.Nowoczesnej.

Co robi Petru?

Pożar wokół informacji o rzekomym urlopie, w poniedziałek próbowała gasić Katarzyna Lubnauer. Posłanka.Nowoczesnej stwierdziła, że wyjazd jej szefa był planowany wcześniej. – Od dawna wiedzieliśmy, że go wtedy nie będzie – skomentowała w rozmowie z TVP Info. Enigmatycznie stwierdziła, że „był to krótki wyjazd, który miał na celu załatwienie zaplanowanych spraw”. Nagłego skandalu wokół wyjazdu nie komentowali sami zainteresowani. Jednocześnie w poniedziałek ukazał się wywiad lidera.Nowoczesnej dla portalu 300polityka, w którym padło pytanie: – Wypadałoby politykowi opozycji, żeby teraz był na nartach, na wypoczynku? – Teraz nie. Do 11 (stycznia, czyli do najbliższego posiedzenia Sejmu – red.) na pewno nie. Chyba że 2 dni. Są ustalone dyżury. Jedni na Wigilię, inni na Sylwestra – odpowiedział Petru.

"Oni cierpią, a Ty się relaksujesz?"

Tak więc, wbrew swojej wcześniejszej negatywnej ocenie takiego postępowania, lider.Nowoczesnej wyjechał z kraju, co dało pożywkę jego politycznym przeciwnikom. „Ryszardzie! Jak możesz! Oni cierpią, tam, na Wiejskiej a Ty się relaksujesz? Czy to nie nadto nowoczesna forma protestu?:-)” – spytał na Facebooku Paweł Kukiz. W rozmowie z internautami nie stronił od żartów a nawet sam zadzwonił do Petru, by sprawdzić, czy rzeczywiście - jak donosiła TVP Info - w jego telefonie włącza się portugalska poczta głosowa. Jeden z komentujących stwierdził, że w reakcji na wyjazd Ryszarda Petru „Myszka agresorka w żałobie (określenie to przylgnęło do posłanki.Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz po tym, jak określiła ją w ten sposób Krystyna Pawłowicz z PiS - red.)”. „Może w końcu na mnie zwróci uwagę” – stwierdził Kukiz.

W innymi wpisie Paweł Kukiz zamieścił grafikę nawiązującą do prowadzonej przez.Nowoczesną zbiórki funduszy.