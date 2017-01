Wicepremier współczuje Petru. „Siebie w takiej sytuacji nie widzę”

Zdjęcie przedstawiające lidera.Nowoczesnej Ryszarda Petru wraz z posłanką tego ugrupowania Joanną Schmidt podczas rzekomej podróży na Maderę, w momencie, gdy w Sejmie trwa protest opozycji, od wczoraj zdominowało publiczną dyskusję. Materiał na ten temat wyemitowały także „Wiadomości” TVP, w którym wykorzystano tweeta internauty, w którym podkład muzyczny do wspólnego zdjęcia parlamentarzystów stanowiła piosenka zespołu Akcent „Przez twe oczy zielone”.

Prowadzący audycję w RMF FM Robert Mazurek wspomniał o tym materiale „Wiadomości” i o całej sprawie w rozmowie z wicepremierem Piotrem Glińskim. – Uważam, że aż takich pretekstów nie dałem, w swoim grzesznym życiu, by tego rodzaju materiały powstały. Nie odebrałem go szczególnie krytycznie, ale dla pana Petru to może nie być sympatyczne. Jest on jednak osobą publiczną, która bardzo ostro „jechała” przez ostatni rok – odpowiedział minister.

Dopytywany o rzekomy wylot lidera.Nowoczesnej, wicepremier odparł, że współczuje Petru. – Siebie nie widzę w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się pan Ryszard Petru. Współczuję mu, ale... tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono – powiedział Gliński i dodał: – Nie będę sądził, nie będę oceniał. To trochę ambarasująca sytuacja.