Tomczyk: Kaczyński tylnymi drzwiami wprowadza autorytaryzm

Cezary Tomczyk poinformował, że zarówno Ryszard Petru, jak i Grzegorz Schetyna byli wielokrotnie na sali plenarnej w trakcie trwającego protestu opozycji. – Kiedy był Sylwester i Nowy Rok przez szesnaście godzin była z nami Ewa Kopacz, przez ranek w Sylwestra był Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna był też w pierwszy dzień świąt – podkreślał polityk.

Tomczyk zaznaczył, że nie będzie komentował prywatnego życia lidera.Nowoczesnej Ryszarda Petru. – Nie mam zamiaru komentować wyjazdów Ryszarda Petru gdziekolwiek one się odbywają, to jest jego prywatne, albo partyjne życie i jego sprawa. On będzie na te pytania odpowiadał – podkreślił.

Poseł przypomniał, że opozycja prowadzi protest w Sejmie z uwagi na trzy kwestie. – To po pierwsze obrona wolnych mediów. Po drugie, wykluczenie posła Szczerby, czyli ograniczenie praw opozycji. A po trzecie wszystko to, co się stało na sali kolumnowej później – wyjaśnił.

Pytany był o słowa Adama Bielana, który stwierdził w poniedziałek, że PO chce odwołać Grzegorza Schetynę z funkcji szefa Platformy Obywatelskiej. – Adam Bielan mówił również, że próbowaliśmy odwołać pana posła Neumana z funkcji przewodniczącego klubu, mimo że nie była to prawda. To jest generalnie stek bzdur wyssany z palca, podobnie, jak to, że w Platformie są jakieś dziesiątki frakcji, że tylko zmieniają się ich liderzy, że są jakieś grupy, itd. Raczej w Platformie wszyscy myślimy o tym, co się dzieje teraz w Polsce, a w Polsce dzieją się bardzo złe rzeczy i to nie po stronie opozycji, tylko po stronie PiS. I z tym trzeba w tej chwili walczyć – powiedział.

– Grzegorz Schetyna jest przewodniczącym Platformy i jej liderem. Platforma ma wiele wspaniałych twarzy, takich, jak na przykład Ewa Kopacz, jak Bogdan Borusewicz, jak Małgorzata Kidawa-Błońska, jak Rafał Trzaskowski, jak też młode pokolenie, takie jak Sławek Nitras, Agnieszka Pomaska, Joanna Mucha. To są osoby, które w Platformie są i są bardzo fajnymi twarzami Platformy i są jej liderami – mówił.

Tomczyk podkreślił, że oczekuje od rządzących, że „wreszcie będą chcieli negocjować z opozycją i zrobić krok do tyłu”. – Czasami jak się robi krok do przodu, to z przodu jest tylko przepaść i PiS powinien o tym chociaż raz pomyśleć – mówił polityk i dodał, że jego zdaniem „Jarosław Kaczyński wprowadza nam tylnymi drzwiami autorytaryzm”.