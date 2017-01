Jest akt oskarżenia ws. kradzieży „Gęsiarki”. Jarosławowi G. grozi do 10 lat więzienia

Śledztwo w sprawie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Kancelarii Prezydenta z października 2015 r. Obraz „Gęsiarka” został ujawniony w jednym z warszawskich domów aukcyjnych, gdzie wystawiono go na sprzedaż w czerwcu 2015 r. Po dokonaniu oględzin obrazu oraz wydaniu opinii przez biegłego, obraz został zwrócony pokrzywdzonemu. Powołany przez Prokuraturę biegły potwierdził autentyczność zabezpieczonego dzieła, jak również ocenił, że m ono szczególne znaczenie dla kultury.

W toku śledztwa ustalono w jaki sposób obraz trafił na aukcję i ujawniono, że osobą która jako pierwsza wprowadziła obraz do obrotu był były pracownik Kancelarii Prezydenta RP Jarosław G., któremu na ówczesnym etapie śledztwa przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa paserstwa. Po przeprowadzeniu szeregu czynności dowodowych wskazane przez Jarosława G. okoliczności rzekomego nabycia przez niego obrazu zostały uznane za niewiarygodne, co doprowadziło do przedstawienia mu zarzutu kradzieży obrazu o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Za przestępstwo zarzucone oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.