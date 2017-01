Briefing ws. odejścia Ujazdowskiego. Terlecki: Mam obawy, że to cena za jakieś stanowisko w UE

Beata Mazurek podczas briefingu stwierdziła, że Ujazdowski od dawna oddalał się od PiS, w związku z czym decyzja ta nie jest zaskoczeniem dla członków partii. – Nikt, kto poważnie traktuje swoją rolę w polityce, takich rzeczy nie robi. Jeśli ma się zastrzeżenia co do funkcjonowania partii, to z całą pewnością media nie są pierwszym forum, z którymi tymi wątpliwościami powinno się dzielić, tylko kierownictwo partii – stwierdziła.

Z kolei Ryszard Terlecki stwierdził, że ma obawy, iż opuszczenie partii przez Ujazdowskiego to cena za jakąś posadę lub stanowisko w Unii Europejskiej. – To przykre, ale co zrobić. Nie będziemy się tym specjalnie przejmować - dodał. – Honor wymagałby rezygnacji z mandatu, ale obawiam się, że takiej informacji nie będzie i opuszczając partię i swoich wyborców, Ujazdowski pozostanie na tej lukratywnej posadzie – mówił.

Odejście Ujazdowskiego

Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował o swojej decyzji 3 stycznia na Twitterze. „Dziś zrezygnowałem z członkostwa w PiS. Nie mogę akceptować polityki trawiącej potencjał Polski w zbędnych konfliktach” – napisał. Zamieścił także odnośnik do dłuższego wyjaśnienia swojej decyzji. Europoseł podkreśla, że PiS przejęło władzę na fali potrzeby zmian, jakich w 2015 roku potrzebowała Polska. „Niestety, strategia przyjęta przez kierownictwo PiS po wyborach uniemożliwia realizację deklarowanych celów” – twierdzi Ujazdowski. Następnie wylicza mankamenty dotychczasowej polityki prowadzonej przez partię pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego.