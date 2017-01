Szef MSWiA: Okupując Sejm, opozycja łamie prawo karne. Wymiar sprawiedliwości powinien się tym zająć

– Ten, kto okupuje Sejm, ten łamie prawo – stwierdził krótko minister spraw wewnętrznych i administracji. – Na pewno łamie prawo wewnętrzne, czyli regulamin Sejmu, ale także można to ocenić w ten sposób, że łamie prawo w ogóle, bo to jest urzędnik państwowy, to jest funkcjonariusz publiczny, poseł na Sejm i łamie chociażby art. 231. kodeksu karnego – wskazywał. – To są konsekwencje, które powinny być wyciągnięte wobec tych, którzy nie przestrzegają prawa, a posłowie powinni prawa przestrzegać – dodawał. Zasugerował także, że ukaranie posłów jest zadaniem wymiaru sprawiedliwości.

Mariusz Błaszczak zdecydowanie wykluczył możliwość ponownego głosowania nad ustawą budżetową, przyjętą w wątpliwych okolicznościach 16 grudnia. To właśnie o tę ustawę ma pretensje opozycja i domagając się powtórzenia procedur budżetowych, blokuje mównicę sejmową. – Jeżeli chodzi o Senat, to procedura jest rzeczywiście nieskończona, budżet został przyjęty przez Sejm, trafia do Senatu, Senat będzie się zajmował budżetem i jeżeli senatorowie dojdą do wniosku, że trzeba drobne zmiany przeprowadzić w budżecie, to takie zmiany mogą być przeprowadzane, wtedy trafią one ponownie do Sejmu – tłumaczył minister. Dodał, że Polska nie jest już XVII-wiecznym krajem z „liberum veto” i mniejszościowa opozycja nie może przeszkodzić większości rządowej w przegłosowywaniu swoich ustaw.