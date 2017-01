Pułkownik Mazguła zakłada stowarzyszenie. „Głównym celem działalności honor i konstytucja”

Kilkanaście dni temu Adam Mazguła przyznał w rozmowie z Wirtualną Polską, że założone przez niego stowarzyszenie zacznie działać w styczniu 2017 roku. Pułkownik podkreślił, że jego propozycja będzie skierowana nie tylko do wojskowych, ale przede wszystkim do tych, którzy sprzeciwiają się łamaniu prawa oraz nieprzestrzeganiu konstytucji. 3 stycznia Mazguła zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym wyjaśnił czym dokładnie będzie się zajmować założona przez niego organizacja.

Pułkownik podkreślił, że „w ramach stowarzyszenia prowadzone będą wszechstronne działania edukacyjne, informacyjne i organizacyjne na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz poszanowania ich honoru i godności”. Ponadto, organizacja będzie działać „na rzecz polskiego państwa prawa, opartego na zasadzie trójpodziału władzy opisanego w Konstytucji RP”. „Stowarzyszenie będzie podejmować wysiłki na rzecz wszechstronnego wychowania dzieci i młodzieży w duchu narodowych tradycji i na europejskich wartościach, szacunku do każdego człowieka, z dala od uzależnień i patologii społecznej” – czytamy na facebookowym profilu Adama Mazguły. Pułkownik przyznał także, że założona przez niego organizacja pozarządowa będzie chciała dążyć do zachowania świeckości wszystkich instytucji państwa. Kolejne cele to zachowanie szacunku do kobiet, odpowiedzialności urzędników i polityków za decyzje i ochronie naszych zwierząt oraz ekologii.

Adam Mazguła podkreślił, że „stowarzyszenie jest skierowane do wszystkich obywateli naszego kraju, którym bliskie są te idee”.

Pułkownik zapowiedział, że pod koniec przyszłego tygodnia ogłoszone zostaną szczegóły dotyczące możliwości dołączenia do organizacji.