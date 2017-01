Bielan: Marszałek Sejmu zamówił mobilne maszynki do głosowania

W opinii Adama Bielana Grzegorz Schetyna ma znacznie słabszą pozycję niż Ryszard Petru w Nowoczesnej. – Wiemy, że w PO jest wielu zwolenników Ewy Kopacz, a także Donalda Tuska, więc Schetyna musi liczyć się z frakcją rewolucyjną – młodymi posłami, którzy chcą okupować Sejm. Grzegorz Schetyna wie, że te obrazki szkodzą PO. Nie posunął się do tego nawet Andrzej Lepper – stwierdził wicemarszałek Senatu. – Mam nadzieję, że Grzegorz Schetyna zachowa się jako mąż stanu, odzyska kontrolę nad swoją partią i przekona swoich kolegów, że warto ustąpić i stosować się do regulaminu Sejmu – tłumaczył wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Polityk podkreślił, że „10 stycznia (dzień przed planowanym posiedzeniem Sejmu - red.) może być za późno, by budować kompromis, ponieważ BOR musi przed każdym posiedzeniem Sejmu przeszukać salę plenarną, zabezpieczyć ją”. – PO i Nowoczesna łamią postanowienie wydane jeszcze przez marszałka Komorowskiego. Ja nie mogę wykluczyć żadnego scenariusza, również najczarniejszego, ale mam nadzieję, że się porozumiemy. I że opozycja uzna prawo PiS do rządzenia – mówił Bielan na antenie TVP. – Gdyby marszałek Sejmu użył Straży Marszałkowskiej, to posłowie opozycji krzyczeliby, że jest używana przeciwko nim siła – stwierdził Bielan dodając, że „ma nadzieję, iż opozycja ostatecznie zachowa się rozsądnie”.



Wicemarszałek Senatu poinformował również, że Marek Kuchciński miał zamówić mobilne maszynki do głosowania. – Z tego co wiem, marszałek Sejmu zamówił już mobilne maszynki do głosowania. One będą mogły być zainstalowane w każdej sali, też w Sali Kolumnowej – zaznaczył. O tym, że Marek Kuchciński miał zamówić mobilne maszynki do głosowania poinformowała także na Twitterze posłanka Polski Razem Iwona Michałek.