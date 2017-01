Wybryk Petru nie umknął zagranicznym mediom. „Lider opozycji oberwał za urlop”

Urlop Ryszarda Petru, na który wybrał się do Portugalii wspólnie z posłanką Nowoczesnej Joanną Schmidt, wywołał niemałe kontrowersje w kraju. Głównie za sprawą tego, że szef Nowoczesnej wybrał się na wypoczynek w trakcie protestu, który 16 grudnia rozpoczęła opozycja. Oliwy do ognia dolały niespójne tłumaczenia jego wyjazdu: posłowie Nowoczesnej raz twierdzili, że był on prywatny, a raz, że służbowy. Ostatecznie wszelkie wątpliwości rozwiał główny zainteresowany, który powiedział, że jego wyjazd był prywatny oraz przyznał, że jego nieobecność mogła być „niezręcznością”.

Na wpadkę lidera Nowoczesnej zwróciły uwagę media zagraniczne. Wszystko dzięki depeszy agencji Associated Press, w której podsumowano wszystkie wydarzenia wokół sprawy. Oprócz opisania tego, co naprawdę zaszło, pojawiły się wzmianki o tym, że Petru mógł zaszkodzić protestowi trwającemu w Sejmie. Agencja cytowała również jego wyjaśnienia ws. urlopu, oraz słowa szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, który mówił, że wycieczka Petru „dyskredytuje jego i cały protest”.

Co ciekawe, Associated Press swoją depeszę zatytułowało: „Lider polskiej opozycji >>oberwał<< za urlop podczas kryzysu”. Za AP informację o wybryku Petru podały dalej m.in. Fox News, ABC News czy Daily Mail.