Schetyna: Nie akceptujemy paranoi politycznej, którą prezentuje PiS

– Spotkanie, które odbyło się w Sali Kolumnowej po pierwsze nie było posiedzeniem Sejmu, po drugie nie miało kworum – mówił Schetyna. – Jeżeli byłoby kworum, u nas niczego by to nie zmieniło. Wsparłoby pokrętną logikę, którą podziela teraz PiS, że jednak to spotkanie na Sali Kolumnowej miało charakter zgromadzenia sejmowego, ale tak jak powiedziałem - nie było kworum, jest przerwa w obradach, czekamy na powrót marszałka Kuchcińskiego na salę obrad – podkreślił.

Jak mówił szef Platformy Obywatelskiej „są dwie rzeczywistości” . – Jedna jest w sali plenarnej, tam gdzie jesteśmy, kontynuacja tego posiedzenia poprzedniego, które według nas trwa, a drugie odnosi się do spotkania klubu, które przekształciło się w opinii posłów PiS w zgromadzenie sejmowe. Dlatego odwołujemy się do prokuratury, żeby sprawa była jasna, żeby wydała obiektywną opinię, czy to spotkanie, które odbyło się w Sali Kolumnowej można uznać za posiedzenie Sejmu, czy nie. Według nas - nie – wyjaśnił.