Kamil Stoch upadł w serii próbnej. „Zeskok na skoczni jest źle przygotowany”

Polak po lądowaniu najechał nartą na nartę i upadł na bok, Przez chwilę nie podnosił się i złapał się za bark. Potem obolały opuścił zeskok i razem z doktorem Aleksandrem Winiarskim wjechał na szczyt skoczni, gdzie był opatrywany. Zdarzenia nie chciał komentować trener Stefan Horngacher. Kilka informacji na temat stanu zdrowia Stocha przekazał jednak Adam Małysz, którego cytuje „Przegląd Sportowy”.

– Kamila boli ramię, ale fatalnie nie jest. To nie jest łatwa sytuacja, przyjął silny lek przeciwbólowy, okleją go plastrem i normalnie skoczy – powiedział zwycięzca TCS z sezonu 2000/01. Małysz zauważył również, że zeskok na skoczni jest źle przygotowany, na co skarżyli się już wszyscy zawodnicy.

Początek pierwszej serii w Innsbrucku zaplanowano na godzinę 14:00.