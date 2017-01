Młodzież Wszechpolska i ONR organizują marsz przeciwko „islamskiej agresji”

Marsz organizowany przez Młodzież Wszechpolską i ONR jest odpowiedzią na tragedię, do której doszło w Ełku podczas sylwestrowej nocy. Pikieta ma pojawić się przed lokalem „Prince Kebab” 7 stycznia. Szacuje się, że weźmie w niej udział około 200 osób.

Rzecznik prasowy MW Mateusz Pławski w rozmowie z Wirtualną Polską zapowiedział, że pojawi się młodzież wszechpolska z całego okręgu warmińsko-mazurskiego oraz Obóz Narodowo Radykalny, także z brygady warmińsko-mazurskiej.

Zgłoszenie o pikiecie zostało już zarejestrowane w urzędzie wojewody warmińsko-mazurskiego, jednak według informacji Wirtualnej Polski, jej organizatorami okazali się być członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i ONR spoza Ełku.

Śmierć w barze z kebabem

Do tragicznego zdarzenia doszło 31 grudnia między godz. 22 a 23 przy ulicy Armii Krajowej w Ełku. – Przed jednym z lokali doszło do awantury, w wyniku której śmierć poniósł 21-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali sprawców, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków – poinformował na antenie TVP Info sierż. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Śledczy od początku brali pod uwagę zabójstwo. Wśród czterech zatrzymanych mężczyzn znajdowali się obcokrajowcy z Maroka, Tunezji i Algierii. Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj z nich, pozostali zostali zwolnieni z policyjnego aresztu we wtorek.

Zamieszki w Ełku

W niedzielę 1 stycznia młodzi mieszkańcy Ełku zbierali się przed lokalem, w którym doszło do tragedii. Z upływem czasu rosnący tłum stawał się coraz bardziej agresywny. W stronę restauracji poleciały ciężkie przedmioty, wykrzykiwano rasistowskie hasła. Doszło też do starć z policją, funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. 28 osób usłyszało zarzuty udziału w zbiegowisku.