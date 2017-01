Bezprawnie pozbawił wolności 92 opozycjonistów. Były komendant MO oskarżony

Leszek L. został oskarżony przez Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu o popełnienie 92 zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Jak informuje Prokuratura Krajowa, polegały one na wydaniu w okresie od 12 do 17 grudnia 1981 roku w Wałbrzychu decyzji o internowaniu 92 działaczy ówczesnej opozycji.

Dekret, którego nie było

Przy wydawaniu decyzji Leszek L. za każdym razem podawał rzekomą podstawę prawą. Miał nią być „o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. Prokuratura podkreśla, że w rzeczywistości ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. W konsekwencji Leszek K. bezprawnie pozbawił wolności 92 osoby.

Nie przyznaje się