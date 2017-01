Duda: Petru i .Nowoczesna to szkodnicy. Działają przeciw pracownikom

Piotr Duda na antenie TVP Info krytykował działania opozycji i wezwał jej przedstawicieli do pracy. – Niech pan Petru, jako szkodnik i jego partia szkodników zajmie się polityką, ale taką przez duże „P” czyli faktycznie byciem normalną, a nie śmieszną opozycją – zaapelował. Związkowiec podkreślił, że przez takie, a nie inne prowadzenie polityki przez Petru, on pracuje na rzecz pracowników, chroniąc ich przez „szkodnikiem, jakim on jest”.

Zdaniem Piotra Dudy.Nowoczesna w Sejmie działa antypracowniczo. – Najlepszym tego przykładem są głosowania w Sejmie w ostatnim roku nad płacą minimalną, stawką godzinową, gdzie PO i Nowoczesna głosowali przeciwko. Głosowali za ustawą o związkach zawodowych, która likwidowała związki zawodowe faktycznie. Oraz ostatnie głosowanie nad przywróceniem wieku emerytalnego sprzed reformy – wyliczał.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zapowiedział też organizację w najbliższym czasie demonstracji. Miałaby ona stanowić odpowiedź na zapowiadane przez opozycję protesty. Jak stwierdził, odbył już konsultacje ze środowiskami patriotycznymi, które, podobnie jak związkowcy „chcą wyjść na ulicę i policzyć się, ale przede wszystkim być razem”. – I pokazać, że w Polsce demokracja ma się bardzo dobrze – podkreślił.