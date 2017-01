Miriam Shaded: Migranci biorą „socjal” z Niemiec, a potem przekraczają granicę Polski

– To są osoby wychowywane w innej ideologii niż my w Europie. Jest to niestety ideologia islamska, która szerzy nienawiść i edukuje dzieci w sposób demoralizujący – mówiła w programie „Gość Wydarzeń” Miriam Shaded z Fundacji Estera.

Miriam Shaded uważa, że w Polsce jest coraz mniej uchodźców z Bliskiego Wschodu. – W zeszłym roku sprowadziłam 52 rodziny, ale to byli prześladowani chrześcijanie. Teraz przemieszczają się różni imigranci i wjeżdżają na teren Polski, bo mamy otwarte granice – tłumaczyła. Dodała, że migranci biorą „socjal" z Niemiec, a potem przekraczają granicę Polski, bo tu jest tańsze życie. Zdaniem Shaded, zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Polsce są „osoby wychowane w innej ideologii niż my w Europie" . Jak mówiła głównie ma na myśli ideologię islamską, która „szerzy nienawiść i edukuje dzieci w sposób demoralizujący". – Ta ideologia wyjaśnia kobietom, że nie są warte tyle, ile mężczyźni, że muszą być posłuszne i nie mają praw. Ideologia ogranicza pod każdym kątem prawa człowieka – wyjaśniła Shaded. Prezes fundacji Estera stwierdziła ponadto, że obecnie w Polsce są „setki dzieciaków muzułmańskich, które nie chodzą do szkoły". – Dostają tylko mandaty od polskich władz i są edukowane w nielegalnych szkołach koranicznych – dodała. Jej zdaniem Polska powinna wprowadzić kilka przepisów zakazujących m.in. funkcjonowania ośrodków wyznaniowych, gdzie „piorą ludziom mózgi" . – Zaleciłabym także wprowadzenia przepisów zakazujących obrzezania, propagowania treści nienawiści i noszenia symboli zniewolenia kobiet – mówiła.