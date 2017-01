Kijowski odpiera zarzuty ws. faktur. Sugeruje prowokację i zaręcza, że „nie ma w tej sprawie nieuczciwości”

„Rzeczpospolita” dotarła do faktur, z których wynika, że do firmy lidera KOD MKM-Studio trafiło co najmniej 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Prezesem firmy jest Kijowski, a członkiem zarządu jego żona. Sprawę opisał także portal Onet.

Kijowski po tych publikacjach napisał na Facebooku oświadczenie, w którym wskazuje, że zanim w jego życiu „zdarzył się KOD” pracował jako informatyk. Napisał, że Komitet Obrony Demokracji wypełnił „niemal całe jego życie”, a dzień dzielił między „KOD-em na ulicy, a KOD-em w komputerze”. Następnie lider KOD wyjaśnia, że zależało mu na sprawności Komitetu w internecie, a jego spółka zaczęła świadczyć usługi na rzecz KOD.

„Nigdy nie była to pensja, co najwyżej zwrot kosztów części ponoszonej pracy. Jestem w stanie rozliczyć się z każdej złotówki i każdej godziny poświęconej dla KOD-u” – stwierdza Kijowski.

Kijowski sugeruje zmowę

Lider Komitetu Obrony Demokracji pisze również, że być może „zabrakło mu doświadczenia i ostrożności”. „Zaręczam, że nie ma w tej sprawie nieuczciwości. Błędem było pewnie połączenie ról lidera i usługodawcy dla KOD. Ale z każdej z tych ról wywiązałem się uczciwie” – zaznacza Kijowski i dodaje, że ostatnie medialne publikacje traktuje jako kolejną prowokację.

Jak wyjaśnia Kijowski, dokumenty i faktury dotyczące tej sprawy „dostało wiele redakcji” i stwierdza, że na podstawie dokumentów opinia publiczna dokonuje pochopnych ocen. Lider KOD sugeruje też, że upublicznienie materiałów ma związek z rozpoczęciem cyklu wyborczego w Komitecie Obrony Demokracji.