W sieci lawina komentarzy ws. faktur Kijowskiego. „Mikołaj odwiedził prezesa ze znacznym opóźnieniem”

„Rzeczpospolita” ustaliła, że od marca do sierpnia 2016 roku, z kont Komitetu Społecznego KOD wysłano sześć przelewów do MKM-Studio. Każdy z nich opiewał na taką samą kwotę: 15 190,50 zł brutto, a faktury wystawiał osobiście Mateusz Kijowski. Pieniądze, które zarabiali Kijowscy pochodziły ze zbiórki publicznej, a więc z wpłat osób wspierających inicjatywę. Skarbnik KOD Piotr Chabora potwierdził, że wystawiał je Kijowski. Chabora dodał też, że przyjęto zasadę, by realizować płatności faktur, które „otrzymywano od zarządu KOD i koordynatorów regionalnych”. Kijowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdził autentyczność faktur, jednocześnie tłumaczył, że dotarły do niego informacje, że „ktoś rozesłał je do wielu redakcji”. – Wygląda to na jakąś zorganizowaną akcję przeciwko mojej osobie – powiedział.