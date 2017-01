Schetyna: Może tak być, że PO zostanie sama przeciwko PiS. Podejmiemy to wyzwanie

Ryszard Petru wyszedł do senatorów PiS z propozycją rozwiązania sporu wokół przyjętego w kontrowersyjnych okolicznościach przez Sejm budżetu. – To najbardziej właściwy moment, aby senatorowie PiS zgłosili te poprawki, które były miały być przedmiotem debaty parlamentarnej – oświadczył w środę podczas konferencji. Zaskoczenie jego pomysłem wyraził Grzegorz Schetyna, którego ugrupowanie wspólnie z.Nowoczesną od 16 grudnia protestuje w Sejmie. – Nie rozumiem tej decyzji i tego apelu. Nie wiem, dlaczego chce rozpocząć współpracę z senatorami PiS-u – stwierdził w środę lider Platformy Obywatelskiej.

Dziś na antenie TVN24 Grzegorz Schetyna stwierdził, że może się tak zdarzyć, że „Platforma zostanie sama przeciwko PiS” . – Tak naprawdę walcząc o parlamentarną demokrację i o kraj praworządny, otwarty, normalny i racjonalny, to podejmiemy to wyzwanie – mówił.

– To nie jest tak, że kwestie wakacji, ferii i innych pomysłów mogą zatrzymać czy odsunąć coś naprawdę ważnego. W Sejmie i Senacie chodzi o coś ważnego: została złamana demokracja – tłumaczył. – Nie wyobrażam sobie, że poprawki Platformy Obywatelskiej mieliby przegłosowywać senatorowie PiS, głosując za nimi, by potem odrzucać je w Sejmie. To byłaby absurdalna sytuacja – dodał.