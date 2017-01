Kłótnia posłów na wizji. Pytania o obecność PO na sali, kontra „pan jest pierwszą kadencję”

W Polsat News o nowych nagraniach udostępnionych przez Kancelarię Sejmu rozmawiali posłowie: Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości i Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej. Kłótnię obydwojga zapoczątkowała wypowiedź Tarczyńskiego, który przypomniał, że na nagraniu można zauważyć, jak poseł Sławomir Nitras i posłanka Joanna Mucha „krzyczą, że mają wniosek formalny”. – Dobrze pani wie, że to jest niezgodne z regulaminem, a gdyby złożyli te wnioski w momencie, który regulamin przewiduje, to byłyby przyjęte – mówił Tarczyński.

Na te stwierdzenie zareagowała Śledzińska-Katarasińska, odpowiadając mu: – Mówi pan nieprawdę! – Czyli brali udział w tym posiedzeniu? Tak czy nie? – dopytywał Tarczyński. – Ja w przeciwieństwie do pana... Nie, nie brali udziału. Im nie pozwolono złożyć wniosku i nie pozwolono im wejść – odpowiedziała posłanka PO.

Wówczas swoje pytania o to, czy posłowie PO byli w Sali Kolumnowej ponowił Tarczyński. – No niechże pan przestanie żartować, panie pośle. Jest pan pierwszą kadencję, niech pan szanuje status posła – odparła Śledzińska-Katarasińska. – Szanuję prawdę – odpowiedział szybko Tarczyński, zarzucając też Platformie hipokryzję: – Szukacie małych rzeczy, aby walczyć o władzę.

– Do władzy w Polsce doszła ekipa, która nie rozumie demokracji, łamie prawo, niszczy parlamentaryzm – stwierdziła w pewnym momencie posłanka PO. – Ci Polacy, którzy nas wybrali, też nie rozumieją, tak? – wtrącił Tarczyński. – No dobrze, ale my się powołujemy na cały świat – odpowiedziała posłanka PO.