„Super Express”: Kaczyński pozbawił Szydło uprawnień. „To czysta formalność”

Dziennikarze „Super Expressu” dotarli do informacji o pozbawieniu Beaty Szydło uprawnienia do decydowania o finansach partii. Dokonana przed rokiem zmiana została wpisana do KRS-u dopiero przed świętami.

„Sąd Okręgowy postanowił z wniosku Prawa i Sprawiedliwości wykreślić Beatę Szydło, a wpisać Teresę Schubert jako upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu partii w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych” – takiej treści wpis widnieje od grudnia 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, iż finansami Prawa i Sprawiedliwości zajmują się obecnie trzy osoby: prezes partii Jarosław Kaczyński, skarbnik PiS Teresa Schubert oraz pierwszy wiceprezes partii i wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Teresa Schubert funkcję skarbnika pełni od września 2016 roku. Wcześniej pieczę nad finansami partii sprawowała Beata Szydło, a jeszcze przed nią przez wiele lat czynił to Stanisław Kostrzewski. W związku z objęciem funkcji premiera uznano jednak, że Beacie Szydło należy zmniejszyć zakres jej partyjnych obowiązków. – Trudno, żeby będąc premierem, Beata Szydło miała jeszcze czas na zajmowanie się finansami partii – wyjaśniał Joachim Brudziński. Zapewniał, że zmiana uprawnień Beaty Szydło jest jedynie „czystą formalnością”. / Źródło: "Super Express"