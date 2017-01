Prezydent pił szampana w miejscu publicznym. Policja sprawdzi, czy złamał prawo

Do zdarzenia miało dojść podczas uroczystości przyłączenia Bzianki do Rzeszowa 31 grudnia. Na uroczystości pojawił się m.in. Tadeusz Ferenc. Były przemowy, gratulacje oraz symboliczna lampka najprawdopodobniej szampana. To właśnie ona wywołała sporo zamieszania.

Policja otrzymała bowiem zgłoszenie o możliwości złamania prawa przez prezydenta Rzeszowa. Chodzi o spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. – Zawiadomienie przyszło do nas drogą pocztową. Postępowanie jest w fazie początkowej. To sprawa o wykroczenie z art. 43. Sprawdzamy, czy są podstawy prawne, by w ogóle mówić o wykroczeniu – przekazał Adam Szeląg, rzecznik KMP w Rzeszowie.

Sprawę skomentował już ratusz. – Głupota. W takim razie powinno się przesłuchać wszystkich uczestników imprezy sylwestrowej – skomentował Maciej Chłodnicki, rzecznik Tadeusza Ferenca.