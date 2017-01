PiS bezlitośnie punktuje Kijowskiego: Człowiek bez zasad. „Komitet Wolna Faktura”

„Rzeczpospolita” dotarła do faktur, z których wynika, że do firmy lidera KOD MKM-Studio trafiło co najmniej 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Prezesem firmy jest Kijowski, a członkiem zarządu jego żona. Sprawę opisał także Onet. W radiowym studio o komentarz pokusił się minister Mariusz Błaszczak. – Z całą pewnością jest to niejasne i bardzo dziwne, bo jeżeli byłoby to przejrzyste, to wówczas Kijowski miałby pensję w KOD i wtedy wszyscy wiedzielibyśmy, jak to działa. Skoro nie ma pensji, to znaczy, że coś jest do ukrycia. Być może ci, którzy wspierają finansowo KOD, o tym nie wiedzą, albo intencja była taka, żebyśmy o tym nie wiedzieli. Tym razem dowiedzieli się. To dobrze – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

„Sprywatyzował KOD”

– Nie tak dawno Kijowski mówił, że utrzymuje się z datków rodziny. Okazuje się, że to nie jest prawdą. Z całą pewnością sytuacja jest niejasna. To problem tych, którzy dają pieniądze na KOD – mówił dalej. – Być może ktoś z KOD-u wniesie sprawę do prokuratury. Wtedy wymiar sprawiedliwości zajmie się sprawą. Czy tak będzie? Nie wiem, natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że Kijowski mija się z prawdą – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. – Można powiedzieć, że Kijowski sprywatyzował KOD. Zarabia na tym, że ten KOD funkcjonuje, a wcześniej mówił, że tego nie robi. To pokazuje brak zasad w przypadku tego człowieka. To pokazuje, że mamy de facto do czynienia z biznesem – podsumował Błaszczak.

„Ośmiesza KOD”

Sprawę faktur lidera KOD ocenił też wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Podczas konferencji prasowej poseł PiS wyraził nadzieję, że opozycja zdecydowanie odetnie się od działalności skompromitowanego lidera Komitetu Obrony Demokracji. – Mamy nadzieję, że partie, które jednak reprezentowane są w parlamencie, powinny zachować jakąś powagę i postępować rozsądnie i zdecydowanie odetną się od inicjatywy, która może nazywać się „Komitet Wolna Faktura” – mówił w Sejmie. – I który ośmiesza tych wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące współpracowali z tym towarzystwem, które tak się teraz kompromituje – dodawał.