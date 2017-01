PiS pyta Schetynę: Czy definitywnie odcina się pan od Nowoczesnej? Czy odcina się pan od KOD?

– Zadajemy publiczne pytanie Grzegorzowi Schetynie, czy w sposób definitywny odcina się od tego, co robi Nowoczesna, po wypadzie Ryszarda Petru do Portugalii – pytała Beata Mazurek w Sejmie. – Ale też zadajemy pytanie zarówno Nowoczesnej, jak i Platformie, czy odcina się od tego, co robi KOD – dodawała. Obecny na wspólnej konferencji wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki do pytania swojej koleżanki dodał kilka zdań na temat kryzysu parlamentarnego i związanych z nim działań opozycji.

– Opozycja szaleje, wymyśla kolejne pomysły na to, jak kwestionować legalność działania Sejmu – stwierdził. – To bardzo zabawne w czasie, gdy posłowie PO i Nowoczesnej ordynarnie łamią prawo, okupując salę sejmową. Słyszeliśmy o tym, że nie było kworum, teraz te wątpliwości niektórych mediów i części polityków zostały rozwiązane, więc wymyślono kolejny argument, że na sali przebywali pracownicy, którzy zajmowali się organizacją sali, stawianiem krzeseł. Za chwilę usłyszymy, że meble były nie te, co trzeba, albo coś podobnego. Słyszeliśmy kłamstwo, że posłowie opozycji nie byli wpuszczani na salę – wyliczał Terlecki.

Jego zdaniem działania przeciwników rządu wynikają z bezsilności i braku pomysłów na krytykę władzy. – Kolejne pomysły upadają pod ciężarem faktów i to najlepsza ocena tego, co te partie wyprawiają. Są w dość trudnej sytuacji. Nie wiedzą, jak się wycofać z protestu, który jest całkowicie bezzasadny – ocenił.