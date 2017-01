Schetyna o Kijowskim: Nieważne czy trwa kampania. Finansowanie musi być przejrzyste

„Rzeczpospolita” dotarła do faktur, z których wynika, że do firmy lidera KOD MKM-Studio trafiło co najmniej 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Prezesem firmy jest Kijowski, a członkiem zarządu jego żona. Sprawę opisał także Onet. Mateusz Kijowski tłumaczył, że chodzi jedynie o pewną „niezręczność”, sprawa była wiadoma szefostwu Komitetu, a obecne nagłośnienie kwestii finansowych to wewnętrzna walka przedwyborcza w KOD. – To nie jest ważne, czy trwa kampania czy nie. Standardy w finansowaniu nie tylko inicjatyw politycznych, ale także polityków czy osób zaangażowanych w działalność publiczną – i poniekąd polityczną, bo KOD zajął ważne miejsce na polskiej scenie politycznej – to finansowanie musi być przejrzyste i transparentne – jasno postawił sprawę Grzegorz Schetyna.

Zauważył, że od rzetelnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości może zależeć polityczna przyszłość Kijowskiego. – Trzymam za niego kciuki i życzę mu, żeby udało mu się wszystko otworzyć i pokazać, bo zawsze jest tak, że w polityce takie momenty mają wpływ na politykę i na obecność ludzi w polityce – mówił przewodniczący PO.

Odcięcie?

Polityk Platformy odpowiedział także na apel posłów PiS-u, którzy sugerowali mu odcięcie się od działań Nowoczesnej i KOD-u. – Ja nie mówię Ryszardowi Terleckiemu, od czego on ma się odciąć, bo to jego sprawa, z kim trzyma – odparował Schetyna. – Zaangażowanie posłów Nowoczesnej w naszą wspólną akcję było najlepsze z możliwych i relacje między posłami i senatorami naszymi a Nowoczesnej bardzo dobre i uważam, że bardzo przyszłościowe co do współpracy na poziomie tych dwóch partii opozycyjnych i bardzo się z tego cieszę. Natomiast co do przyszłych rozwiązań, rozmawiałem z Ryszardem Petru wczoraj – powiedział dziennikarzom zgromadzonym w Sejmie.

Nielegalny Sejm

Grzegorz Schetyna powtórzył też, że głosowanie nad ustawą budżetową w Sali Kolumnowej było nielegalne. – Nieuprawnione osoby, brak organizacji, dzisiaj to zaklinanie rzeczywistości. Słyszymy od marszałka Kuchcińskiego, że zgodził się na obecność tych osób. Chcę zapytać o to, kto się zwracał o zgodę na obecność tych osób, gdzie jest pisemna zgoda marszałka i dlaczego nie wiedzieliśmy o tym, że to stało się normą? – pytał. – Ten obraz potwierdza nielegalność tego zgromadzenia i potwierdza, że było to spotkanie klubu PiS rozszerzone o kilku posłów klubu Kukiz ’15 – ocenił.